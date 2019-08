Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer

Hamminkeln-Brünen (ots)

Am Dienstag, 20.08.2019, gegen 15:58 Uhr, kam es in Hamminkeln-Brünen auf der Venninghauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Radfahrer. Ein 67-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Venninghauser Straße aus Richtung Wesel kommend in Richtung Brünen. Nach Überqueren der dortigen Autobahnüberführung fuhr der 67-Jährige nach links auf die Fahrbahn, um in einen kleinen Waldweg abzubiegen. Ein von hinten in gleicher Fahrtrichtung fahrender 27-jähriger Mann aus Rees konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß zwischen seinem Pkw und dem Fahrrad nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der 67-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Duisburg geflogen. Der 67-Jährige trug bei der Fahrt keinen Helm. Die Venninghauser Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell