Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23, Albersdorf - Schwerer Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 23, als in Höhe der Anschlussstelle Albersdorf ein BMW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Mehrere Anrufer hatten die Polizei gegen 06:30 Uhr über Notruf davon verständigt, dass das Fahrzeug in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war, als es von der Fahrbahn abkam und sich unter der Mittelleitplanke verkeilte. Der 30-jährige Fahrer aus dem Heider Umland konnte schwer verletzt aus dem BMW der 3er-Baureihe befreit werden, es besteht Lebensgefahr. Die Polizei sperrte die Autobahn für die Dauer von mehreren Stunden vollständig, um die Rettungsmaßnahmen und die anschließenden Aufräumarbeiten durch die Autobahnmeisterei zu ermöglichen.

Seit Dienstagnachmittag kam es zu einer Häufung von unwetterbedingten Verkehrsunfällen auf der Autobahn 23, vornehmlich in den Bereichen um Itzehoe und Horst/Elmshorn. Ob auch in diesem Fall das Wetter und der Straßenzustand mit dem Unfall in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell