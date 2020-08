Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erst Joint geraut, dann Auto gefahren

Gronau (ots)

Mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, der Untersagung der Weiterfahrt, einer Blutprobe, sowie einer Sicherheitsleistung endete die Autofahrt für einen Niederländer am Samstag. Der 59-Jährige geriet gegen 19.10 Uhr in Gronau auf der Bundesstraße 54 in eine Polizeikontrolle. Aus seinem Fahrzeug strömte den Beamten Marihuanageruch entgegen. Er habe am Mittag einen Joint geraucht, gab der Niederländer gegenüber den Beamten an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

