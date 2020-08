Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Verkehrszeichen als Geschenk

Heek (ots)

Mit einer Leitbake auf der Rücksitzbank war ein 21-jähriger Autofahrer zusammen mit einem 20-Jährigen in Heek unterwegs, als eine Polizeistreife die beiden in der Nacht zum Samstag anhielt. Der Gegenstand auf der Autorückbank fiel den Polizisten sofort auf. Es sei doch ein schönes Geburtstagsgeschenk, gaben beide an. Zusammen mit den Beamten suchten die Heeker den Tatort auf und setzten die Bake wieder ein. Die "gute Geschenkidee" endet für beide nun mit einer Strafanzeige.

