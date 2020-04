Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Aus Übermut Verkehrszeichen entfernt 20.4.20 3 Uhr

Rottweil (ots)

Übermut gemixt mit Alkohol haben zwei junge Männer offenbar dazu veranlasst, mehrere Verkehrszeichen in der Alemannenstraße aus den Halterungen herauszuziehen und ins Gebüsch zu werfen. Dumm nur, dass sie dabei von der Polizei erwischt wurden. Die beiden 18 und 21 jungen Männer saßen in der späten Nacht auf einer Mauer an der Alemannenstraße, als ein Streifenwagen der Rottweiler Polizei vorbeifuhr. Als die Beamten sie kontrollierten, bemerkten diese auch gleich zwei Verkehrsschilder hinter ihnen im Gebüsch baumeln. Da die beiden zu der Frage der ungewöhnlichen Anordnung der Schilder wohl überrascht waren, gaben sie sofort zu, diese aus den Halterungen genommen zu haben. Die jungen Männer entschuldigten sich bei den Polizisten sofort und erklärten sich bereit, die Unordnung wieder zu beseitigen. Nach einer strengen Belehrung und unter Aufsicht der Beamten stellten sie dann die beiden Schilder wieder an Ort und Stelle auf. Auch vier weitere Parkverbotsschilder, die sie kurz zuvor ebenfalls aus den Halterungen gezogen hatten, brachten sie wieder reumütig zurück in ihren ursprünglichen Platz.

