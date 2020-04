Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Tuttlingen (ots)

Bei der Fahrt über einen Randstein ist ein 66-jähriger Fahrer eines Pedelecs am Samstagabend in der Ludwigstaler Straße gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann wollte mit dem Elektrofahrrad kurz vor 18 Uhr von der Ludwigstaler Straße auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Vermutlich fuhr der 66-Jährige dabei in einem zu spitzen Winkel gegen den Randstein der Parkplatzeinfahrt und verlor so die Kontrolle über das Fahrrad. Eintreffende Rettungskräfte brachten den beim Sturz nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzten Radfahrer zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik.

