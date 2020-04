Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Straßenlaterne qualmt 19.4.20, 21 Uhr

Rottweil (ots)

Eine Straßenlaterne am Schwarzen Tor ist am Sonntagabend aus noch unbekannten Gründen zu heiß geworden. Einem Passanten war aufgefallen, dass das Kabel der Laterne über der Waldtorstraße qualmen würde. Die Feuerwehr Rottweil rückte mit acht Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an, um Schlimmeres zu verhindern. Die Floriansjünger bemerkten einen Schmorbrand in der Anschlussleitung der Straßenlampe und klemmten mit Hilfe einer Drehleiter deswegen die Lampe vom Netz ab. Für die Zeitdauer der Arbeiten musste die Waldtorstraße für kurze Zeit einseitig gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

