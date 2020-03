Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Polizeibeamte wollen 80-Jährigen reinlegen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Kriminelle haben am Donnerstag, 26. März, versucht, einem 80-Jährigen gleich zwei Mal übel mitzuspielen. Gegen 12.15 Uhr kam der Senior von einem Spaziergang zurück, als ihn vor seiner Haustür an der Straße Eickenscheidter Fuhr zwei unbekannte Männer erwarteten. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten dem 80-Jährigen, dass soeben in seine Wohnung eingebrochen wurde. Als der 80-Jährige zusammen mit den Unbekannten die Wohnung betrat, fand er dort tatsächlich Spuren eines Einbruchs vor. Außerdem war eine Kette entwendet worden. Die angeblichen Polizisten fragten den Senior nun mehrfach danach, wo er sein Geld aufbewahren würde und forderten ihn auf, ihnen sein Geldversteck zu zeigen. Nachdem der 80-Jährige mehrfach versichert hatte, dass er kein Geld im Haus habe, verließen die Täter die Wohnung und gingen davon. Anschließend handelte der Senior genau richtig und alarmierte die echte Polizei und berichtete von dem Einbruch und dem versuchten Betrug. Der erste falsche Polizist ist etwa 35 Jahre alt, zirka 1,90 Meter groß und von "normaler" Statur. Er hat dunkle Haare und trug bei der Tat eine blaue Hose, einen blauen Pullover und eine schwarze Lederjacke. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 35 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, ebenfalls von "normaler" Statur und hatte auch dunkle Haare. Beide sollen "südländisch" ausgesehen haben und sprachen Deutsch ohne Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, oder Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

