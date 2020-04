Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/RW) Motorrad hatte Vorfahrt 19.4.20 13 Uhr

Hardt (ots)

Noch glimpflich ging ein Unfall mit einem beteiligten Motorradfahrer in der Mariazeller Straße am Sonntag aus. Dieser war gegen einen Peugeot geprallt, nachdem der 57-jährige Fahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet hatte. Der Autofahrer fuhr in der Mariazeller Straße in Richtung Schramberger Straße. An der dortigen Kreuzung hielt er zunächst an der Haltelinie der Stoppstelle, fuhr aber wieder an und übersah dabei den von links kommenden 68-Jährigen auf seiner Honda, der der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 7.000 Euro.

