Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Wiese versehentlich in Brand gesteckt

Tuttlingen (ots)

Beim beabsichtigten Verbrennen von Papierabfällen hat eine 78-jährige Frau am Sonntagnachmittag versehentlich ein zwischen der Plettenbergstraße und der Rußbergstraße gelegenes Wiesenstück in Brand gesetzt. Die Frau hatte gegen 14 Uhr einen Stapel mit Papierresten, alten Kontoauszügen und anderen Papierunterlagen auf der Wiese abgelegt und entzündete den Stapel mit einem Streichholz. Schnell breitete sich das entfachte Feuer dann aber auch unkontrolliert auf die Wiese aus. Die 78-Jährige versuchte noch die entstehenden Flammen auszutreten, scheiterte aber an dem sich sehr schnell ausbreitenden Wiesenbrand. Erst der mit drei Fahrzeugen und 24 Mann anrückenden Feuerwehr gelang es schließlich den Brand zu löschen, welcher mittlerweile etwa 400 Quadratmeter der Wiese in Mitleidenschaft gezogen hatte. Personen waren nicht zu Schaden gekommen. Ob und inwieweit an der Wiese ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

