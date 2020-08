Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruchversuch misslingt

Heek (ots)

Unbekannte haben am Freitag versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Beckers Kamp in Heek einzubrechen. Die Einbrecher manipulierten an einem Schloss der Eingangstür, gelangten aber nicht in das Haus. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 18.15 bis 19.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell