Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße. Diebstahl aus Pkw

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Noch ein weiterer Diebstahl aus einem Pkw ereignete sich in Wachenheim an der Weinstraße, in der Straße Am Lindenbrunnen.

Im Zeitraum vom 23.03.2020, 06:00 Uhr, bis 24.03.2020, 06:00 Uhr, wurden aus dem Kofferraum des geparkten Fahrzeuges der Marke Hyundai ein Päckchen mit neuen Schuhen sowie ein Päckchen mit neuen T-Shirts gestohlen. Der Wert der entwendeten Gegenstände betrug ca. 70 Euro, die Täter sind nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim.

