Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200602-4: Entwendetes Wohnmobil durch Zeugen aufgefunden - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31. Mai) hat ein zunächst unbekannter Jugendlicher ein Wohnmobil entwendet. Ein 36-jähriger Wohnmobilinhaber stellte am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr fest, dass sein VW California nicht mehr auf einer Parkfläche gegenüber seines Hauses auf der Margarethe-von-Hersel-Straße stand. Neben dem Fahrzeug fehlten aus der Küche seines Hauses ein Originalfahrzeugschlüssel und Bargeld. Im Laufe des Tages fand der 36-Jährige sein Wohnmobil auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das Wohnmobil sicher und befragten Zeugen in der Umgebung. In der Beschreibung einer Zeugin (72) erkannten die Beamten einen polizeibekannten Jugendlichen wieder. Der beschriebene Jugendliche soll nach Zeugenangaben mit einem E-Scooter aus dem Kofferraum des Wohnmobils vom Abstellort des Fahrzeuges geflohen sein. Die Beamten suchten die Wohnanschrift des Jugendlichen auf, die nicht weit vom Abstellort entfernt war. Mit Einverständnis der Eltern durchsuchten sie sein Zimmer und fanden im Zimmer des Jugendlichen einen entsprechenden E-Scooter Die Ermittlungen zu dem Diebstahl hat das Kriminalkommissariat 13 aufgenommen und dauern an. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell