Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200602-1: Telefonbetrügerin brachte Senior um Vermögen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine unbekannte Frau bat am Freitag (29. Mai) einen älteren Mann am Telefon um finanzielle Hilfe und erschlich sich so dessen Schmuckbestände.

Gegen 15:30 Uhr klingelte das Telefon des Seniors. Als er den Hörer abhob, meldete sich eine Frau, die sich als Bekannte ausgab und den Mann um finanzielle Hilfe bat. Da er sicher war, die Anruferin wiederzuerkennen, ging er auf die Bitte der Betrügerin ein und übergab einem Boten seinen Schmuckbestand im Wert einer fünfstelligen Summe. Der Bote kam laut Angaben des Seniors gegen 16:30 Uhr zu seiner Anschrift in der Barbarastraße und holte die Schmuckbestände ab. Der Unbekannte war circa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und hatte dunkelblonde Haare mit leichtem "Undercut". Er trug ein weißes Hemd, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Heerstraße/Barbarastraße beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

