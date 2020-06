Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Diebstahl von mehreren Grableuchten auf dem Friedhof Sankt Audomar in Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Mann störte auf historischem Friedhof die Totenruhe

Sonntagabend (31. Mai) gegen 18:35 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei per Notruf über den versuchten Diebstahl einer Grableuchte. Eine weitere Zeugin beobachtete wenige Minuten zuvor einen Mann, wie dieser versuchte eine Grableuchte an einem Grab abzubrechen. Als die ältere Frau den Mann auf seine Tat ansprach, flüchtete er zu Fuß über die Othmarstraße in Richtung Breite Straße. Der Täter schlug bei der Flucht an zwei zuvor entwendeten Grableuchten die Gläser heraus. Die Zeugin konnte den Täter wie folgt beschreiben: ungefähr 50 Jahre alt, geschätzt 160 cm groß, schwarze Haare, südländischer Phänotyp. Die Person war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei 23 beschädigte Gräber auf dem Friedhof fest. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Täter oder weiteren Taten machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Frechen oder an die Kriminalpolizei in Kerpen. (jd)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell