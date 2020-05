Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200529-8: Autofahrer ließ verletzten Radfahrer zurück - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht einen etwa 16 Jahre alten Autofahrer, der mit einem dunkelgrünen Opel Corsa B einen folgenschweren Verkehrsunfall verursachte.

Am Mittwoch (27. Mai) fuhr der 21-jährige Radfahrer auf dem Steinweg aus Niederembt kommend in Richtung Elsdorf-Innenstadt. An der Kreuzung Kalmannstraße bog der Radfahrer nach links ab. Zeitgleich fuhr der unbekannte junge Fahrer mit seinem Auto von links kommend in die Kreuzung ein und missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. Der Wagen lud den Radfahrer auf die Motorhaube auf, der von dort zu Boden fiel. Dabei zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen notiert. Vom Fahrer ist bekannt, dass er blonde Haare hat.

Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu ihm machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell