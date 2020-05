POL-REK: 200529-6: Autofahrer übersah Fußgängerinnen - Elsdorf

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Ein alkoholisierter Autofahrer (44) bemerkte auf geradliniger und gut einsehbarer Kreisstraße ausserorts zwei Fußgängerinnen (70/78) zu spät und sein Wagen prallte mit ihnen zusammen. Sie kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Einer Autofahrerin (50) nahm am Donnerstag (28. Mai) gegen 17:30 Uhr ein Autofahrer auf der Landesstraße 213 innerorts in Glesch in Richtung Niederembt die Vorfahrt. Nur durch das sofortige Bremsen ihres Wagens verhinderte sie einen Unfall. In der Folge fuhren beide Fahrzeuge hintereinander in Richtung Niederembt. Außerorts gilt auf gerader Strecke eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Etwa in Höhe des Ortsschildes befindet sich ein Feldweg, von welchem zwei Seniorinnen von links die Landesstraße betraten. Der vorausfahrende 44-Jährige bemerkte die Fußgängerinnen eigenen Angaben zu spät und prallte mit dem Wagen gegen die 70- und 78-Jährigen, die sich schwer verletzten. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die von der Zeugin informierten Beamten stellten Alkoholgeruch beim Unfallfahrer fest und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Die Verkehrsunfallaufnahme dauerte bis etwa 19:00 Uhr an. Zwischenzeitlich war die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. (bm)

