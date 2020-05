Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200529-4: Unfallflucht aufgeklärt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am 07. Mai ist ein 63-jähriger Radfahrer in einem Frechener Feld gestürzt, nachdem ihm ein nicht angeleinter Hund ins Rad gelaufen war.

Der 63-Jährige fuhr gegen 16:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg linksseitig der Dürener Straße. Als ihm ein nicht angeleinter Hund ins Rad lief, stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Die Halterin der französischen Bulldogge ging weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer erinnerte sich allerdings an den Rufnamen des Hundes (phonetisch "Lui") und gab damit der Polizei den entscheidenden Hinweis. So brachten die Ermittler des Verkehrskommissariats beim Frechener Ordnungsamt in Erfahrung, dass in der Stadt 104 französische Bulldoggen gemeldet sind. Ein Hund davon trägt den Namen "Louis", zwei weitere "Lou" und "Lui". Da der Hund "Louis" nur etwa einen Kilometer vom Unfallort entfernt gemeldet ist, stießen die Ermittler schnell auf die gesuchte Hundehalterin. Die 27-jährige Frau behauptete gegenüber der Polizei, am Unfall keine Schuld zu tragen, da der Radfahrer ihren Hund angefahren habe. Nach dem Unfall sei es ihr zudem wichtiger gewesen, sich zuerst um ihren Hund zu kümmern. Die Hundehalterin muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und unterlassener Hilfeleistung verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

