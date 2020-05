Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200529-1: Trick-Diebstahl misslang - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Seniorin fiel nicht auf den Klassiker aus der Trickkiste eines unbekannten Mannes herein.

Ein Unbekannter half am Mittwoch (27. Mai) um 15:00 Uhr einer 83-jährigen Frau, die an der Leergutannahme eines Verbrauchermarktes in der Zeppelinstraße stand. Der Mann half ihr beim Stapeln von Getränkekisten. Im Anschluss wollte der Unbekannte von ihr eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben. Die 83-Jährige zückte ihre Brieftasche, in dem sich Münzgeld befand. Der Unbekannte wollte direkt ungefragt zugreifen, was die 83-Jährige durch das Wegziehen ihrer Brieftasche verhinderte. Daraufhin verließ der Unbekannte die Leergutannahme und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Trickdieb ist 40 bis 50 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er war von fülliger Statur und hatte insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einem weiß-blau karierten Hemd und einer dunkelblauen Hose.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

