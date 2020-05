Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200528-2: Acht Betrugsversuche am Telefon - Kerpen/Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (27. Mai) haben Unbekannte versucht, mit den Betrugsmaschen "Enkeltrick" und "Falscher Polizist" Senioren um deren Vermögen zu bringen.

Die Anrufe gingen alle zur Mittagszeit zwischen 12:00 und 14:15 Uhr ein. Wie üblich versuchten die Betrüger, sich mit erlogenen Geschichten das Vertrauen der Senioren zu erschleichen. In einem Fall hatte eine 82-jährige Kerpenerin bereits versucht, einen fünfstelligen Geldbetrag abzuheben, bevor sie von einer aufmerksamen Bankangestellten gewarnt wurde. So blieben die Betrüger in allen Fällen ohne Beute. Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt in allen Fällen.

Die Polizei warnt die Bevölkerung und appelliert, sich nicht durch Fremde verwirren zu lassen. Stellen Sie kritische Rückfragen und lassen Sie sich nicht verunsichern. Über den Notruf 110 der Polizei erreichen Sie kompetente Ansprechpartner, die Ihnen erste Verhaltenstipps geben können. (nh)

