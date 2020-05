Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200527-3: Räuber schlugen auf Opfer ein - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Zeugin wählte den Notruf 110 und meldete eine Schlägerei auf offener Straße. Wenig später gab die Zeugin an, dass die Täter geflohen seien.

Einen 31-Jährigen schlugen und traten am Dienstagnachmittag (26. Mai) um 17:00 Uhr zwei unbekannte Täter auf der Herrenstraße in Sindorf zu Boden. Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei, ein weiterer ging dazwischen, worauf die Täter flüchteten. Der Verletzte saß beim Eintreffen der Beamten im nahegelegenen Café des Zeugen (56), der die Täter in die Flucht schlug. Am Tatort lagen Bekleidungsstücke und eine Brille eines Täters auf dem Boden. Ersten Aussagen zufolge konnte der Verletzte nur Angaben zu zwei Männern machen, die zwischen 18 und 45 Jahre alt gewesen sein sollen, die anschließend laut dem Zeugen mit einem weißen BMW der 3er-Serie flüchteten. Sie entwendeten seinen Rucksack.

Der 31-Jährige verweigerte eine ärztliche Behandlung in einem Rettungswagen und die Mitnahme in ein Krankenhaus. Die auf der Straße liegende Bekleidung stellten die Beamten sicher.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell