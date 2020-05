Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200527-2: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Auto erfasste ein neunjähriges Kind beim Überqueren eines Fußgängerüberweges.

Am Dienstagmittag (26. Mai) fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Auto um 12:40 Uhr auf der Laacher Straße ortsauswärts in Richtung Bergheim. Als sie den Fußgängerüberweg an der Einmündung zum Wohnpark passierte, überquerte ein Neunjähriger von links kommend mit einem E-Scooter die Fahrbahn. Der Autofahrerin war es eigenen Angaben zufolge nicht mehr möglich abzubremsen, so dass der Wagen mit dem Jungen kollidierte. Der Neunjährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er im Rettungswagen zunächst stabilisiert werden musste, um in einer Kölner Uniklinik weiterbehandelt werden zu können. Der erziehungsberechtigte Vater erschien vor Ort und begleitete seinen Sohn ins Krankenhaus.

Weitere Zeugen machten Angaben zum Unfallhergang. Die Beamten veranlassten das Abschleppen des Unfallwagens auf eigenen Wunsch der 35-Jährigen. Den nicht amtlich zugelassenen E-Scooter stellten die Polizisten sicher. (bm)

