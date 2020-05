Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200527-1: Motorradfahrerin nach Auffahrunfall schwer verletzt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen (26. Mai) ist eine 51-jährige Motorradfahrerin auf ein Auto aufgefahren, nachdem dieses wegen eines Rettungswagens hatte bremsen müssen.

Gegen 08:15 Uhr fuhren ein Rettungs- und Notarztwagen auf der Landesstraße (L) 183 (Bonnstraße) in Richtung Köln-Weiden zu einem Einsatz. Aus dem Grund bogen beide Fahrzeuge bei roter Ampel nach links auf die Krankenhausstraße ab. Eine 42-jährige Frau, die auf der L 183 aus Richtung Köln-Weiden nach Frechen unterwegs war, bremste an der Kreuzung zur Krankenhausstraße ab, um die Rettungskräfte passieren zu lassen. Die 51-jährige Motorradfahrerin, die sich hinter ihr befand, fuhr dem Auto der 42-Jährigen auf und stürzte. Der Fahrer des Notarztwagens sah den Unfall, hielt kurz an, leistete Erste Hilfe und forderte einen anderen Rettungswagen an. Beim Sturz verletzte sich die Zweiradfahrerin schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Motorrad verblieb verschlossen an der Unfallstelle. (nh)

