Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200526-4: Exhibitionist wiedererkannt - Festnahme - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kinder haben einen Mann wiedererkannt, der sich ihnen zwei Tage zuvor auf einem Spielplatz zeigte, während er sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die beiden Kinder (5/8) gingen mit ihrem Vater (39) am Montagnachmittag (25. Mai) gegen 17:50 Uhr auf einen Spielplatz in der Erich-Kästner-Straße. Sie erzählten ihm, dass der Exhibitionist von Samstag wieder am Spielplatz auf einer Parkbank sitze. Am vergangenen Samstag (23. Mai) gegen 19:00 Uhr zeigte sich ein Mann auf dem gleichen Spielplatz der achtjährigen Freundin, als fünf Kinder dort zusammen spielten. Dabei nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten entfernte sich der Mann. Die Eltern erstatteten eine Strafanzeige. Der Vater rief Montagabend eine weitere Zeugin an, die den jungen Mann kurze Zeit später ebenfalls wiedererkannte. Die dann verständigten Polizeibeamten konnten ihn festnehmen. Sie brachten den 19-jährigen Kerpener zu einer Polizeiwache. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen exhibitionistischen und sexuellen Handlungen vor Kindern. (bb)

