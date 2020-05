Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200526-1: Einbruch in Restaurant - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte sind am Dienstagmorgen (26. Mai) in ein Restaurant in der Straße "An der Schwarzau" eingebrochen.

Ein Mitarbeiter (30), der im selben Haus wohnt, hörte um 04:10 Uhr mehrere Stimmen und einen Knall, woraufhin er die Polizei verständigte. Fremde Personen sah er nicht. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass mehrere Schränke im Büro und im Restaurant durchwühlt worden waren. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Einbrecher über ein offenes Fenster ins Gebäude gelangt. Ob sie Beute machten, ist noch ungewiss. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei appelliert: Verschließen Sie bitte immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Insbesondere gekippte Fenster laden Einbrecher geradezu ein. (nh)

