Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Donnerstagnachmittag in Nußloch einen Verkehrsunfall. Nach einer ersten Zeugenaussage streifte der Lenker eines LKW gegen 17:00 Uhr einen in der Walldorfer Straße am Fahrbahnrand geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem VW entstand ein Schaden von ca. 2000,- EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer: 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.

