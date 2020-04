Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren/Rhein-Neckar-Kreis: 35-jähriger Mann betrunken mit dem Auto unterwegs

Sinsheim-Dühren/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 35-jähriger Mann war am Donnerstagnachmittag betrunken mit dem Auto von Östringen nach Sinsheim unterwegs. Einem Zeugen fiel der vor ihm fahrende Sprinter auf, da er starke Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Er verständigte daraufhin die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnte der 35-Jährige schließlich in der Karlsruher Straße kurz vor dem Ortseingang Dühren gestoppt werden und kontrolliert werden. Dabei bemerkten die Beamten sofort Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Dem 35-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

