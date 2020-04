Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Erdgeschosswohnung eines Hochhauses in der Hans-Thomas-Straße ein. Nachdem er die verschlossene Balkontür aufhebelte, durchsuchte er sämtliche Räume und Schränke nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 174-4444 oder das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 entgegen.

