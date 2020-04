Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Hirschberg (ots)

Ein bislang unbekannterer Täter hebelte in einem Zeitraum von Montag, 30.03. bis Mittwoch, 01.04. das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in der Heddesheimer Straße auf und gelangte so in die unbewohnte Wohnung. Es wurden sämtlichen Schränke nach Wertsachen durchsucht. Ob etwas von entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 174-4444 entgegen.

