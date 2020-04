Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Mannheim (ots)

Ein 76-jähriger Audi-Fahrer war am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr in der Pfarrgasse Richtung Friedrichstraße unterwegs, als er an der Kreuzung Pfarrgasse/Friedrichsstraße die Vorfahrt eines 29-jährigen BMW-Fahrers missachtete, der in Richtung Pfarrgasse unterwegs war. Beide Personen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 6.000 Euro.

