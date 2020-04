Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: 80-jähriger Autofahrer fährt auf Sattelzug auf - Autofahrer leicht verletzt - Sachschaden ca. 25.000 Euro - Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Bei einem Auffahrunfall im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd am Donnerstag gegen 13.10 Uhr wurde ein 80-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der Autofahrer war an der Anschlussstelle Sinsheim auf die Autobahn aufgefahren und war mit seinem VW-Sharan beim Einfahren auf den rechten Fahrstreifen in Richtung Heilbronn auf den Sattelzug aufgefahren. Der Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, da die Fahrertüre klemmte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 25.000. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei in Walldorf.

