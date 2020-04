Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neckargemünd (ots)

Ein 27-jähriger Radfahrer war am Mittwochnachmittag gegen 16:10 Uhr auf der B 37 von Neckarsteinach kommend stadteinwärts unterwegs, als in Höhe der Neckarsteinacher Straße, Einmündung "Zum Felsenberg", eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin, die aus Richtung Heidelberg kommend, nach links in die Straße "Zum Felsenberg" abbog und dabei den Vorrang des Radfahrers missachtete. Der Radfahrer konnte trotz einer Vollbremsung nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Auto. Dabei verletzte er sich und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 1000 Euro.

