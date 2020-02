Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden Elemente eines Blitzableiters und Stahlbauelemente - Abtransport des Diebesgutes müsste mit einem Fahrzeug erfolgt sein, so dass die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 03.-05.02.2020 von einem, sich zurzeit im Rohbau befindlichen Gebäude in der Inhauser Landstraße, Befestigungselemente des auf dem Dach angebrachten Blitzableiters.

Außerdem haben die Unbekannten offenbar auch mit einige Steinen ein auf dem Nebendach angebrachtes Oberlicht eingeworfen. Zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt ist unklar, wie der oder die Täter auf das Dach gekommen sind, an der Außenfassade des Gebäudes gibt es keine Leitern.

Außerdem wurden in der Zeit vom 19.12.2019 - 21.01.2020 von einer Baustelle an der Accumer -Landstraße, zwischen Langewerth und Accum, Stahlbauelemente entwendet.

Diese für den Aufbau von Strommasten bestimmten Elemente wurden in dem Zeitraum entwendet, als keine Arbeiten auf der Baustelle durchgeführt wurden.

Diese Elemente haben ein Gewicht von fast einer Tonne, eine Länge zwischen von ca. 1-2 Metern und einen vierstelligen Wert. Aufgrund der Anzahl und des Gewichts geht die Polizei davon aus, dass diese mit einem Transporter oder Lkw abtransportiert wurden.

Zeugen, die in dem Zeitraum an dem Rohbau bzw. an der Baustelle etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

