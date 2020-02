Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Kiosk in Varel - Täter brechen rückwärtige Tür auf und haben es auf Tabakwaren abgesehen

Varel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 06.02.2020, gelangten Unbekannte nach Aufbrechen einer rückwärtig gelegenen Tür in den Lagerraum eines Kioskes in der Neue Straße. Aus dem Lager wurde eine größere Menge Tabakwaren sowie aus den weiteren Räumlichkeiten eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Da es sich um eine größere Menge an Tabakwaren handelte, geht die Polizei davon aus, dass der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein dürfte.

Zeugen, die in der Nacht, insbesondere auch im Bereich der Fußgängerzone auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

