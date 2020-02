Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kleine Zündeleien in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In den letzten Tagen kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven, im Ortsteil Heppens, zu mehreren kleinen Bränden. Am Sonntagabend, 02.02.2020, wurde in der Paulstraße festgestellt, dass der Briefkasten durch eine bislang unbekannte Zündquelle brandbeschädigt wurde.

Außerdem wurde gegen 20 Uhr der Brand eines im Flur eines Mehrfamilienhauses stehenden Kinderwagens in der Zedeliusstraße festgestellt.

Ein Mann hätte eine Bewohnerin des Hauses angesprochen und ihr mitgeteilt, dass ein Kinderwagen brennen würde, der dort nur wenige Minuten alleingelassen wurde.

Der Unbekannte hätte den brennenden Kinderwagen vom Hausflur auf den Gehweg geschoben und den Brand schließlich auf dem Gehweg löschen können.

Danach wäre der Mann weitergelaufen.

Dieser junge Mann sei schlank und gewesen, außerdem wurde er mit einem westeuropäischen Aussehen beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den beschriebenen Mann, der den Brand gelöscht haben soll.

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell