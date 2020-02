Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Wilhelmshaven - Baucontainer, Gartenlaube und eine Wohnung betroffen - dort wurden Täter mit Bauarbeiterhelmen erwischt - konnten flüchten

Wilhelmshaven

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 04.02.2020, in einen in der Straße Kirchreihe befindlichen Baucontainer ein und entwendeten aus diesem u.a. Berufsbekleidung, Elektrogeräte und Werkzeug in einem vierstelligen Wert.

Außerdem kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube im Totenweg des Rüstringer Stadtparks. Dort schlugen Unbekannte ein Fenster ein, Diebesgut wurde offenbar nicht entwendet.

Am Dienstagvormittag, 04.02.2020, wurden zwei Männer bei einem Wohnungseinbruch in der Rheinstraße erwischt. Bei der Wohnung wurde die Tür aufgehebelt.

Diese wurden gegen 08:30 gesehen, die beiden Verdächtigen sollen in eine dunkle Limousine, die auf dem Parkplatz des Mehrfamilienhauses stand eingestiegen seien.

Beide Männer trugen gelbe Bauarbeiterhelme und dunkle Arbeitsanzüge.

Zeugen, die diese beschriebenen Personen bzw. das Fahrzeug ebenfalls gesehen haben oder anderweitig ergänzende Angaben auch zu den anderen Fällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

