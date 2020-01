Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Erneuter Einbruchsversuch in Bankfiliale +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 30. Dezember 2019, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 31. Dezember 2019, 12:00 Uhr, kam es erneut zu einem Einbruchsversuch in eine Bankfiliale in der Oldenburger Straße.

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4464292) verschaffte sich auch in diesem Fall der bislang unbekannte Täter über das Dach der Filiale Zutritt zu leerstehenden Räumlichkeiten der Bank.

Er versuchte, eine abgeschlossene Tür zu den Büroräumlichkeiten aufzuhebeln. Sein Versuch blieb allerdings ohne Erfolg. Im Anschluss verließ er die Bankfiliale ohne Diebesgut über das Dach und flüchtete unerkannt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen entlang der Oldenburger Straße machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1546484).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell