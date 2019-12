Freiwillige Feuerwehr Oer-Erkenschwick

FW-Oer-Erkenschwick: Ein Toter bei Wohnungsbrand

Oer-Erkenschwick (ots)

Bei einem Wohnungsbrand auf der Ewaldstraße in Oer-Erkenschwick verstarb am Morgen des zweiten Weihnachtstages (26.12.2019) ein Mann. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Sechs weitere Personen wurden von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen gerettet. Anwohner entdeckten das Feuer im Dachgeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses gegen 08.30 Uhr. Die vom Vermieter verbauten Rauchwarnmelder schlugen Alarm. Als die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus den Dachfenstern. Zunächst galten drei der neun Hausbewohner als vermisst. Vier Einsatzkräfte drangen über das Treppenhaus in die Brandwohnung ein. Zwei weitere gingen über eine Drehleiter vor. In der Wohnung fanden die eingesetzten Kräfte eine männliche Person und brachten sie ins Freie. Dort konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Da nach nochmaliger Durchsuchung der Brandwohnung keine weitere Person gefunden wurde, ist davon auszugehen, dass der zweite Mieter nicht vor Ort war. Die weitere vermisste Person, eine Frau aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss, meldete sich später unversehrt bei den Einsatzkräften. Das eigentliche Feuer brachte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Es blieb auf die betroffene Wohnung begrenzt. Die weiteren Mieter können nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen vermutlich wieder zurück in ihre eigenen vier Wände. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund 90 Minuten beendet. Zur Schadensursache und -höhe wird auf die Ermittlungen der Polizei verwiesen.

