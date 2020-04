Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Firmeneinbruch; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein bislang unbekannter Täter in eine Firma in der Scheidhorststraße auf der Frisenheimer Insel ein. Dort durchsucht er sämtliche Büroräume. Über die entwendeten Gegenstände und über die Höhe des Schadens ist bislang noch nichts bekannt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 174-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell