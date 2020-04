Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Versuchter Apothekeneinbruch; Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Apotheke in der Waldstraße einzubrechen, indem er versuchte, mit einem Pflasterstein die verglaste Eingangstür einzuwerfen. Dem Täter gelang es nicht, das stabile Sicherheitsglas zu zerbrechen und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Zuegen, die Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

