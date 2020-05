Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200525-2: Trickdiebe scheiterten - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Verkäuferin (18) an einem Spargelverkaufsstand ließ sich nicht täuschen und durchkreuzte den Plan der beiden Täter.

Einen Klassiker in Sachen Trickdiebstahl erlebte eine Verkäuferin am Samstag (23. Mai) gegen 13:00 Uhr. Die 18-Jährige stand an einem Spargelverkaufsstand an der Weierstraße in Alt-Hürth, als dort zwei "Kunden" erschienen, die sich Spargel aussuchten und die Ware mit einem 200-Euro-Schein zahlen wollten. Nach Rückgabe des Wechselgeldes wollten beide den Kauf wegen angeblich überteuerten Preisen rückgängig machen. Die 18-Jährige behielt den Überblick, nahm das Wechselgeld und die Ware entgegen und händigte den zuvor entgegengenommenen 200-Euro-Schein wieder aus. Daraufhin forderten die Männer die junge Frau auf, sich zu den ausgestellten Honiggläsern umzudrehen. Das tat die Verkäuferin nicht, da sie vermutete, dass einer der Männer in die Kasse greifen wollte. Da der Versuch der Männer somit kläglich misslang, flüchteten sie in ein nahegelegenes Gebäude.

Einer der Täter ist etwa 45 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er war mit einer Jeans, einer schwarzen Jacke und einem Base-Cap bekleidet. Der Mittäter ist circa 35 Jahre alt und ebenfalls 180 Zentimeter groß. Er trug eine Jeans und eine schwarze Jacke.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Trickdieben machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden.

Die von den Tätern gewählte Masche ist nicht neu: Sie gaukeln ein Geschäft vor, zahlen mit einem "großen" Geldschein und nehmen das Wechselgeld entgegen, bevor sie aus fadenscheinigen Gründen vom Kauf zurücktreten. In vielen Fällen kassieren die Täter neben dem Wechselgeld den ausgehändigten Schein zurück und machen so satte Gewinne. Im genannten Fall scheiterten sie an der lobenswerten Aufmerksamkeit der Verkäuferin. (bm)

