Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200526-2: Kunde eines Baumarktes entpuppte sich als Räuber - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 32-Jähriger wollte im Baumarkt alles andere, nur nicht für die Waren bezahlen. Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

Die Aufmerksamkeit des 48-jährigen Ladendetektivs eines Baumarktes an der Luxemburger Straße zog am Montagnachmittag (25. Mai) gegen 14:00 Uhr ein "Kunde" auf sich. Der Mann nahm in einem Gang ein Messer aus der Verpackung und steckte es sich ein. In einem weiteren Gang nahm er Batterien aus der Verpackung, die er sich ebenfalls einsteckte. Darauf angesprochen, steigerte sich die Aggressivität des Ertappten bis hin zu einer Rangelei. Mit vereinten Kräften verhinderten Mitarbeiter des Marktes den Fluchtversuch des 32-Jährigen und informierten die Polizei. Dabei blieben alle Beteiligten unverletzt.

Den Beamten gegenüber bestritt der 32-jährige Hürther die Tat. Nachdem seine Personalien feststanden, entließen ihn die Beamten. Er muss sich in der Folge in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls vor Gericht verantworten. (bm)

