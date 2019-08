Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Forschungsgebäude ein und stehlen mehrere Monitore - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

In ein Forschungsgebäude im Oberklamweg brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Montag, 7:30 Uhr, ein und stahlen u.a. mehrere PC-Monitore. Die Täter hatten an dem Gebäude ein Oberlicht aufgebrochen und waren so in ins Innere gelangt, wo sie in mehreren Büroräumen und in der Forschungshalle sämtliche Schränke durchwühlten. Sie brachen zudem die Tür zum Lagerraum auf und stahlen dort aus einer Kasse einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend waren sie mit ihrem Diebesgut geflüchtet. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass neben den Monitoren auch noch Laptops gestohlen wurden. Während die Höhe des Diebstahlschadens noch nicht beziffert werden kann, wird der entstandene Sachschaden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Leimen unter Tel.: 06224/1749-0 oder dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

