Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb nutzt Zeitungsverkauf als Vorwand

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 13. März, wurde einem 52-jährigen Hammer gegen 14.25 Uhr am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz Geld bestohlen. Ein Unbekannter gaukelte ihm dazu vor, eine Zeitung verkaufen zu wollen. Der 52-Jährige holte seine Geldbörse heraus, um ihm Geld zu geben. Später bemerkte er, dass weiteres Geld fehlte. Der Tatverdächtige soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und eine gedrungene Statur haben. Er hatte einen 3-Tage-Bart und kurze, graue Haare. Zudem trug er blaue Turnschuhe und eine tarnfarbende Hose. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell