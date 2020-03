Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vandalismus durch Feuer am Lippepark

Hamm-Herringen

Unbekannte Täter zündeten am Sonntag, 15. März 2020, gegen 22 Uhr, einen am Lichtmast befestigten Mülleimer an, welcher sich auf einem Fußweg des Lippeparks befindet. Der Fußweg ist über die Alte Lünener Straße zu erreichen. Durch die verständigte Feuerwehr wurde das Feuer schnell gelöscht. Der Mülleimer brannte jedoch völlig aus. Ein Zeuge konnte zu dem Zeitpunkt drei Jugendliche beobachten, die an dem Mülleimer gezündelt haben. Alle Jugendlichen waren dunkel gekleidet, wobei einer einen roten Pullover trug. Unweit vom Brandort wurde an der Haltestelle Mozartstraße eine Bushaltestelle beschädigt. Ein Täter-Zusammenhang zum Brand des Mülleimers ist nicht auszuschließen. Wer kann Angaben zu den Jugendlichen machen? Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (as)

