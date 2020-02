Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fundfahrrad bei der Polizei in Warburg

Warburg (ots)

Ein Fundfahrrad, das bisher keinem Besitzer zugeordnet werden konnte, haben die Beamten der Polizei in Warburg sichergestellt. Es handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Giant, Modell T-Rack in schwarz, das vor einigen Tagen in der Altstadt von Warburg aufgefunden wurde. Wer Hinweise zu diesem Fahrrad geben kann, und selbstverständlich der Eigentümer, sollte sich mit der Polizei in Warburg unter 05641/78800 in Verbindung setzen. /nig

