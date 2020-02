Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Von Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen

Bad Driburg (ots)

Mehrfach überschlagen hat sich ein Mercedes Vito, nachdem er auf der K50 zwischen Istrup und Herste von der Fahrbahn abgekommen war. Der Van landete auf einem angrenzenden Feld, die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Dienstag, 25. Februar, gegen 14:35 Uhr war die 42-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes Vito auf der K 50 von Istrup in Richtung Herste unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam dann an einem Graben auf den Rädern zum Stehen. Augenzeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzte Fahrerin, die allein in ihrem Auto unterwegs war. An dem Wagen entstand Totalschaden, die Fahrerin verblieb aufgrund ihrer Verletzungen stationär in einem Krankenhaus. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell