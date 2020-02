Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Umgestürzte Bäume sorgen für Straßensperrungen

Kreis Höxter (ots)

Während am Sonntag, 23. Februar, das Sturmtief "Yulia" durch den Kreis Höxter zog, gingen im Laufe des Nachmittags insgesamt 36 wetterbedingte Meldungen bei der Leitstelle der Polizei Höxter ein. Die meisten betrafen umgestürzte Bäume, die verschiedene Straßen im Kreisgebiet blockierten. Zu Personenschäden oder nennenswerten Sachschäden kam es dabei nicht. Überwiegend kümmerten sich die Kräfte der örtlichen Feuerwehren darum, die Hindernisse zu beseitigen. Einzelne Nebenstrecken, vor allem in Höhenlagen und am Rande des Eggegebirges, mussten vorsorglich über Nacht gesperrt werden. Die meisten wurden am Montag im Laufe des Tages wieder freigegeben, zum Beispiel die K 18 im Bereich Emder Höher oder die K 60/ K 61 bei Altenbergen.

