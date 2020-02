Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: An der Lüre-Kreuzung gegen Baum geprallt

Höxter (ots)

Der Fahrer eines roten VW Polo war am Mittwoch, 26. Februar, gegen 5.50 Uhr in Höxter auf der B 64 aus Richtung Godelheim kommend unterwegs. In Höhe der Abzweigung in die Straße "Zur Lüre" wollte der 29-Jährige Polo-Fahrer nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen geriet der Wagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, fuhr über eine Verkehrsinsel, rutschte nach links über die Gegenfahrbahn und prallte dort mit der Front gegen einen Baum. Der Fahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und verblieb dort stationär. An dem Auto entstand Totalschaden, außerdem wurden mehrere Verkehrszeichen beschädigt. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell