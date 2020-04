Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ahndet Verstöße

Kehl/Iffezheim (ots)

Wegen einen Verstoßes gegen die Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg wurden die Personalien eines französischen Staatsangehörigen an die zuständige Verwaltungsbehörde weitergeleitet. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich wurde er heute Mittag am Grenzübergang Kehl Europabrücke bei der Ausreise nach Straßburg festgestellt. Im Fahrzeug hatte er diverse Tabakwaren sowie Hygieneartikel, die er zuvor in Kehl gekauft hatte. Drei weitere Personen, die am Bahnhof Kehl und am Grenzübergang in Iffezheim kontrolliert wurden, müssen mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Alle drei hatten geringe Mengen Haschisch bei sich.

